Ранее пресс-служба военного ведомства Азербайджана заявила о якобы «доставке большого количества фосфорного груза подразделениям ВС Армении» для «применения против подразделений азербайджанской армии».
«После представления Армией обороны Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.) неопровержимых фактов о применении вражескими силами фосфорных боеприпасов, содержащих элементы химического оружия, подобными примитивными заявлениями азербайджанская сторона прилагает безуспешные усилия, чтобы выйти сухой из воды», — сказала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.