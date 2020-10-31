В Министерстве обороны Армении опровергли информацию о доставке в Карабах фосфорного груза, о чем раньше заявляла азербайджанская сторона. Об этом 31 октября сообщило агентство РИА Новости

Глазами зарубежных наблюдателей: Что происходит в Нагорном Карабахе и вокруг него © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«После представления Армией обороны Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.) неопровержимых фактов о применении вражескими силами фосфорных боеприпасов, содержащих элементы химического оружия, подобными примитивными заявлениями азербайджанская сторона прилагает безуспешные усилия, чтобы выйти сухой из воды», — сказала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.