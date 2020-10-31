Развивать легочную систему предлагается с помощью «лечебного соловья» — глиняной детской игрушки-«свистульки».
«Именно на Украине изобретено универсальное, эффективное, недорогое средство от COVID-19, а еще от гриппа, пневмонии и скудоумия… Пардон, последнее в перечень хворей, которые уничтожает "лечебный соловей", не входит. И всего-то дел — глина и вода! И легкие. И вдохновение. И немножко фантазии», — говорится в сообщении.
За последние сутки на Украине было зафиксировано 8 752 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии его выявили у 387 481 человека.