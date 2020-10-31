На Украине изобретено «универсальное средство» для профилактики коронавируса. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan предлагается с помощью «лечебного соловья» — глиняной детской игрушки-«свистульки».

«Именно на Украине изобретено универсальное, эффективное, недорогое средство от COVID-19, а еще от гриппа, пневмонии и скудоумия… Пардон, последнее в перечень хворей, которые уничтожает "лечебный соловей", не входит. И всего-то дел — глина и вода! И легкие. И вдохновение. И немножко фантазии», — говорится в сообщении.

За последние сутки на Украине было зафиксировано 8 752 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии его выявили у 387 481 человека.