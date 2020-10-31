«Львов, Киев и далее везде — таковы актуальные маршруты польских кобет (женщин, в смысле), считающих, что их тело — их дело. Надо заметить, они и раньше не обходили вниманием возможности украинской медицины, но теперь все это приобрело совершенно новое звучание. Собственно, к секс-туризму, в котором Украина давно заняла серьезное положение, и даже позу, добавился еще и аборт-туризм», — говорится в сообщении.
Ранее Конституционный трибунал Польши 22 октября признал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными, фактически запретив прерывание беременности в стране.
Несогласные с таким решением жители Польши вышли на многотысячные митинги.