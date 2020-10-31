В связи с запретом на аборты в Польше, Украина может стать местом для «аборт-туризма». Об этом в субботу, 31 октября, сообщил Telegram-канал Украина.ру

«Львов, Киев и далее везде — таковы актуальные маршруты польских кобет (женщин, в смысле), считающих, что их тело — их дело. Надо заметить, они и раньше не обходили вниманием возможности украинской медицины, но теперь все это приобрело совершенно новое звучание. Собственно, к секс-туризму, в котором Украина давно заняла серьезное положение, и даже позу, добавился еще и аборт-туризм», — говорится в сообщении.

Жертвы аборта. Защитник нерожденных Трамп, саудиты за права женщин и майдан в Польше © REUTERS, Jonathan Ernst

Несогласные с таким решением жители Польши вышли на многотысячные митинги.