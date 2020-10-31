Как сказал в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев, если к власти в Америке придёт бывший вице-президент Джо Байден, то Россия в ответ на идеологическое сплочение США и Европы смогла сформулировать программу в цивилизационном плане и оформить свою сферу влияния

Совсем скоро станет известно, кто будет руководить Соединёнными Штатами ближайшие 4 года.

«Комфортнее Трамп, это 100%, но, я считаю, Россия заинтересована в том, чтобы к власти пришёл такой человек, как Байден, чтобы в ответ на идеологическое сплочение США и Европы в неком цивилизационном единстве она смогла что-то сформулировать в цивилизационном плане, чтобы у нас началось внутреннее производство, заработали предприятия, чтобы перестали воспринимать себя в качестве энергетическо-сырьевой державы, чтобы мы оформили свою сферу влияния, отличную от всех других цивилизаций», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев.

По его мнению, Байден для России предпочтительнее, как сильная нагрузка для спортсмена: конечно, с лёгкой нагрузкой проще, но сильная помогает укрепить мышцы. Политический философ объяснил, почему Трамп выгоднее для России, чем Байден © nupds.ru

«Комфортнее жить при Трампе, он был подарком судьбы. 4 года на фоне кризиса евроатлантической цивилизации Россия могла не воспринимать никаких радикальных шагов, как в 2014-2015 годах с Крымом и Сирией. Однако комфортно не значит оптимально, сейчас такая ситуация, что если мы получим ещё комфортное время и увидим, что внешний противник разлагается сам по себе, то в результате этого вряд ли пропорционально усилимся, скорее, также ослабнем», — сказал Межуев.

На фоне массовых акций протестов в Киеве власти Автономной Республики Крым отказались поддерживать оппозицию. 4 февраля 2014 года президиум Верховного совета республики объявил о проведении общекрымского опроса о статусе региона «в условиях политического кризиса и рвения к власти групп национал-фашистского толка». Позже местные власти обратились к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в в обеспечении мира на полуострове и включении его в состав России. На референдуме 16 марта 2014 года за воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.

В Сирии Россия начала военную антитеррористическую операцию 30 сентября 2015 года по по просьбе президента страны Башара Асада, тем самым став единственной страной, которая применяет в арабской республике свои вооружённые силы. Москва неоднократно обращалась к международной коалиции, возглавляемой США, с предложением обмениваться разведданными, чтобы целенаправленно наносить удары по позициям боевиков и не подвергать опасности гражданские объекты, однако Запад отказался. Вместо сотрудничества с Москвой на Ближнем Востоке Вашингтон, наоборот, обвинял российских военных в бомбардировках мирного населения. Однако Министерство обороны РФ регулярно предоставляет отчёт о проделанной работе, подкреплённый видеосъёмками.