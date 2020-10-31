Министерство иностранных дел России ответило на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства в субботу, 31 октября

В министерстве отметили, что готовы предоставить необходимую помощь республике, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Российский МИД также призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня.

«Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября с.г.», — говорится в сообщении.

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon Никол Пашинян направил письмо письмо президенту России Владимиру Путину, в котором отметил важность проведения консультаций по названному вопросу с учетом ситуации на границах республики.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.