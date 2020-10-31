В Москве состоялся VI съезд Союза добровольцев Донбасса (СДД), основной темой которого стало текущее положение межрегиональной общественной организации в политических процессах России. Об этом 31 октября издание Украина.ру сообщило со ссылкой на пресс-службу СДД

Партия с боевым опытом. Что ждет Союз добровольцев Донбасса и Суркова в российской политике © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«В связи с развитием взаимоотношений с Всероссийской политической партией "Родина", определены активисты, которые в дальнейшем займут партийные должности в структуре вышеуказанной партии. По аналогичному алгоритму планируется и взаимодействие с другими партиями, разделяющими политический меморандум Союза», — говорится в сообщении.

Открыли съезд СДД председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и руководитель СДД Андрей Пинчук.

Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в очном формате на мероприятии присутствовали 45 человек, а в режиме онлайн-трансляции — 250 человек.