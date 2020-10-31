Отмечается, что перед официальным открытием, делегаты съезда были разбиты по секциям, в рамках которых были проведены предварительные консультации, обсуждение текущих проблем и предварительное согласование позиций.
«В связи с развитием взаимоотношений с Всероссийской политической партией "Родина", определены активисты, которые в дальнейшем займут партийные должности в структуре вышеуказанной партии. По аналогичному алгоритму планируется и взаимодействие с другими партиями, разделяющими политический меморандум Союза», — говорится в сообщении.
Открыли съезд СДД председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и руководитель СДД Андрей Пинчук.
Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в очном формате на мероприятии присутствовали 45 человек, а в режиме онлайн-трансляции — 250 человек.