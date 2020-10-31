Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что в вузах республики борются не с инакомыслием и гражданской позицией студентов, а с «правовым нигилизмом». Об этом в субботу, 31 октября, сообщило агентство РИА Новости

«Мы боремся не с инакомыслием и гражданской позицией студентов, как преподносят некоторые Telegram-каналы, а с проявлением правового нигилизма со стороны отдельных молодых людей, грубым нарушением внутреннего распорядка, проявлением агрессии и хамства по отношению к преподавателям и администрации вузов», — сказал министр во время рабочего совещания с ректорами белорусских вузов.

В Министерстве образования так же отметили, что еще 5 сентября 2020 года министр дал поручение «принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, дисциплины и правопорядка в учебных заведениях страны, в том числе организовав взаимодействие администрации учреждения образования с органами внутренних дел в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования».

Белорусские "ушельцы": как и куда уезжают из Белоруссии те, кто не хочет ни майдана, ни Лукашенко. Видео © REUTERS, BelaPAN via REUTERS

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отчислять участвующих в протестах студентов, отправляя их «кого в армию, а кого на улицу».

В Министерстве образования ответили, что отчисления действительно были, но единичные.

В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская - около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.