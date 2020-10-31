«Мы боремся не с инакомыслием и гражданской позицией студентов, как преподносят некоторые Telegram-каналы, а с проявлением правового нигилизма со стороны отдельных молодых людей, грубым нарушением внутреннего распорядка, проявлением агрессии и хамства по отношению к преподавателям и администрации вузов», — сказал министр во время рабочего совещания с ректорами белорусских вузов.
В Министерстве образования так же отметили, что еще 5 сентября 2020 года министр дал поручение «принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, дисциплины и правопорядка в учебных заведениях страны, в том числе организовав взаимодействие администрации учреждения образования с органами внутренних дел в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования».
Во всех учреждениях образования были установлены «тревожные кнопки», обеспечено функционирование постов охраны, созданы добровольные дружины охраны правопорядка.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отчислять участвующих в протестах студентов, отправляя их «кого в армию, а кого на улицу».
В Министерстве образования ответили, что отчисления действительно были, но единичные.
В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская - около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.