Письмо в адрес Путина было направлено в связи с приближением боевых действий к границам Армении.
«В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян, заявил, что обращение к президенту РФ касается двустороннего формата, речь о привлечении ОДКБ не идет.
Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.