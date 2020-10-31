Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о проведении консультаций по определению рода и размера помощи, которую Москва могла бы предоставить Еревану. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил МИД Армении

Письмо в адрес Путина было направлено в связи с приближением боевых действий к границам Армении.

«В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon Вардан Тоганян, заявил, что обращение к президенту РФ касается двустороннего формата, речь о привлечении ОДКБ не идет.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.