Бывший министр культуры Белоруссии, член Координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко не исключил появления альтернативного правительства за пределами республики. Об этом он на днях написал в своем Telegram-канале

«Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей?», — написал Латушко.

Но при этом он выразил надежду, что до этого не дойдет, а действующий лидер Александр Лукашенко «передаст власть раньше».

Война символов. Как и почему в Белоруссии бело-красно-белый флаг вступил в конфликт с красно-зеленым © REUTERS, Stringer Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.