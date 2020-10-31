«Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей?», — написал Латушко.
Но при этом он выразил надежду, что до этого не дойдет, а действующий лидер Александр Лукашенко «передаст власть раньше».
В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.