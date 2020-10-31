Азербайджанские вооруженные силы применили утром 31 октября в Нагорном Карабахе оружие с белым фосфором, запрещенным Женевскими конвенциями. Об этом сообщил единый армянский информационный центр при правительстве республики со ссылкой на заявление армии обороны НКР

Как в Карабахе началась война между армянами и азербайджанцами © РИА Новости, Р. Мангасарян | Перейти в фотобанк

Эту информацию подтвердил омбудсмен по правам человека в Армении Арман Татоян, заявив, что Азербайджан использует боеприпасы с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями.

«Сейчас (как в дневное, так и ночное время) в этих лесах прячется много мирных жителей от обстрелов и нападений азербайджанских вооружённых сил. Эти боеприпасы имеют явный характер массового поражения и азербайджанскими вооруженными силами используются как против окружающей среды, так и теперь уже также против мирного населения и в подобной ситуации попадают под явный запрет международного права», — написал он на своей странице в Facebook.

Татоян также опубликовал видео, на котором, по его словам, видно применение фосфорных боеприпасов.

В то же время Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об использовании такого оружия.

«Заявления Армении о якобы применении азербайджанской армией фосфорных боеприпасов не имеют оснований. Армия Азербайджана не имеет на вооружении запрещенного международным правом оружия и боеприпасов»,- говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

The statements by Armenia about the alleged use of phosphorus munitions by the Azerbaijan Army are groundless.

Azerbaijan Army does not have weapons and ammunition in the armament that are prohibited by international law. — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 31, 2020

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.