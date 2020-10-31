«Утром на северо-восточном, южном и юго-восточном направлениях возобновились боевые действия. Противник продолжает атаковать мирные поселения и гражданскую инфраструктуру. Противник применил оружие, содержащее химические элементы (белый фосфор), запрещенные Женевскими конвенциями», — говорится в сообщении.
Эту информацию подтвердил омбудсмен по правам человека в Армении Арман Татоян, заявив, что Азербайджан использует боеприпасы с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями.
«Сейчас (как в дневное, так и ночное время) в этих лесах прячется много мирных жителей от обстрелов и нападений азербайджанских вооружённых сил. Эти боеприпасы имеют явный характер массового поражения и азербайджанскими вооруженными силами используются как против окружающей среды, так и теперь уже также против мирного населения и в подобной ситуации попадают под явный запрет международного права», — написал он на своей странице в Facebook.
Татоян также опубликовал видео, на котором, по его словам, видно применение фосфорных боеприпасов.
В то же время Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об использовании такого оружия.
«Заявления Армении о якобы применении азербайджанской армией фосфорных боеприпасов не имеют оснований. Армия Азербайджана не имеет на вооружении запрещенного международным правом оружия и боеприпасов»,- говорится в Twitter-аккаунте ведомства.
The statements by Armenia about the alleged use of phosphorus munitions by the Azerbaijan Army are groundless.— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 31, 2020
Azerbaijan Army does not have weapons and ammunition in the armament that are prohibited by international law.
Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.