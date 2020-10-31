Украинцев начнут штрафовать за нарушение карантинных правил на месте. Об этом 30 октября в эфире телеканала «112 Украина» рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

«В повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины есть законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать сразу на месте нарушения», — сказал он.

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan

«То, что мы говорим, что от ношения маски может уменьшаться количество или концентрация кислорода в крови, — было доказано, что это фейк. Если маска качественная, допущена на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью», — рассказал Ляшко.

За последние сутки на Украине было зафиксировано 8 752 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии его выявили у 387 481 человека.