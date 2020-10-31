По состоянию на 4:30 (5:30 мск) 31 октября были обнародованы данные ЦИК Украины о выборах на должности мэров, а также сельских и поселковых председателей в 110 советах из 1421-го. Соответствующая информация представлена на сайте Центризбиркома

Центр проиграл регионам. Что будет со «Слугой народа» после выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк известно об избрании 108 человек на должности мэров, сельских и поселковых председателей. Из них 16 — от «Слуги народа», по шесть — от партий «Доверие», «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь», по четыре — от «Батькивщины» и «Нашего края», три — от «За будущее» и два — от «Пропозиции».

Ранее были установлены результаты по выборам депутатов 64 местных советов в 23 регионах.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12 день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года.