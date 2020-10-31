По состоянию на утро 31 октября число инфицированных коронавирусом на Украине возросло на 8752 человек за сутки до 387 481. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 7196 человек (+155 случаев за сутки), однако 158 928 (+3902) пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Наибольший суточный прирост заболеваемости был зафиксирован в Киеве, где был инфицирован 781 человек, а также в Донецкой (749) и Харьковской (622) областях.

Число активных случаев COVID-19 составляет 221 357 (+4695 за последние сутки), с начала пандемии зафиксировали 462 114 подозрений на коронавирус (+9328).

Ранее сообщалось, что группа швейцарских и испанских исследователей выявила новый штамм COVID-19. Согласно их докладу, мутация коронавируса могла произойти в июне в Испании у местных сельскохозяйственных рабочих, а по европейским странам новый штамм могли разнести туристы. Штамм назвали 20А.EU1: является ли он более опасным с точки зрения заразности и течения болезни, пока неясно.