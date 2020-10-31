Пропрезидентская партия «Слуга народа» назвала три пути преодоления конституционного кризиса на Украине. Об этом говорится в заявлении партии в ее Telegram-канале 30 октября

Секретарь СНБО усмотрел «российский след» в конституционном кризисе на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда (КСУ). Глава суда заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

В «Слуге народа» назвали предложение Зеленского «единственным логическим решением» проблемы, но также назвали два альтернативных варианта.

«Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица», — говорится в сообщении.

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Таким образом, Конституционный суд лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения КС, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.