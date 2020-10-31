В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев сказал, что для реализации курса бывшего вице-президента США Джо Байдена очень важны страны, сделавшие идеологический выбор в пользу Запада, одна из них - Украина

Эксперт допустил, что если к власти придут демократы, то, скорее всего, установят на Украине такое же внешнее управление при Владимире Зеленском, как было при Петре Порошенко.

«Заинтересованность в Украине увеличится, значит, усилятся и внешние рычаги управления. Дело даже не в Burisma, в экономических вопросах, для курса, который Байден собирается проводить — на укрепление трансатлантических отношений — Украина приобретёт центральное значение», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Президент Трамп vs президент Байден: какая разница для Украины. Мнение американских экспертов © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его словам, приоритет бывшего вице-президента Джо Байдена — налаживание отношений с Европой, в этом плане идеологический фактор вернётся на первый план, и Украина будет очень важна, поскольку это страна, развернувшаяся в сторону Евроатлантики, сделавшая идеологический выбор.

«Украина в этом плане будет иметь такое же значение, как для России Крым, и не из-за того, что Крым был присоединён, а потому что Крым сделал выбор в пользу России, когда значительная часть Украины от России отвернулась. Для нас это имело огромнейшее значение: психологический подъём, рост рейтинга Путина. Вот Украина такая же страна — рискуя территориальной целостностью, повернула в сторону Евроатлантики, была готова подписать любое соглашение с ЕС, лишь бы вырваться из российской сферы влияния», — заявил Межуев.

На Украине накануне подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом журналисты проводили опрос среди населения, и выяснилось, что ни один человек не знал, что именно там написано, хотя все обеими руками поддерживали его принятие. Люди были убеждены, что документ обеспечит им европейский уровень жизни, большие зарплаты и пенсии. В результате украинская экономика не только не получила выгоды, а, наоборот, понесла потери. В связи с вступлением в силу экономической части соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнёрами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами.