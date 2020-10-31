Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что верховенство права в стране должно быть не всегда и не по отношению ко всем. Он заявил об этом в эфире телеканала «Украина» 30 октября

«Слуга народа» призвала поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда (КСУ). Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

«Если мы будем руководствоваться законом, не решим проблему. Проблему с судьями, которые злоупотребляют своими полномочиями и используют их в личных, иногда коммерческих интересах. Это невозможно решить, если руководствоваться исключительно буквой закона», — заявил Малюська.

По его мнению, в данном случае необходимо некое «политическое решение» — подобные прецеденты уже есть в история Украины. Так, утверждает министр, были приняты решения, «не предусмотренные законодательством», во время третьего тура президентских выборов в 2004 году, или во время внесения изменений в Конституцию постановлением Верховной Рады в 2014 году.

При этом Малюська не трактует понятие «политическое решение» и не объяснят, кто его может принять и на каком основании.

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Таким образом, Конституционный суд лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения КС, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.