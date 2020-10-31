Власти Молдавии представят концепцию приднестровского урегулирования, которая позволит в ближайшие четыре года объединить страну. Об этом президент Игорь Додон рассказал в эфире телеканала «РТР-Молдова» 30 октября

Выдрин объяснил, почему Приднестровью не грозит «карабахский» сценарий © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его словам, это может произойти при «благоприятной геополитической конъюнктуре». Додон напомнил, что в ближайшее время выборы пройдут не только в Молдавии, но также в США и других странах. Поэтому, по его мнению, может сложиться ситуация, когда внешние игроки захотят показать, что могут договориться, и это может помочь в решении приднестровской проблемы.

Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября. Додон лидирует среди претендентов на пост главы государства, но если он не сможет одержать победу в первом туре, то во втором может встретиться с ориентированной на Запад Майей Санду.

Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.