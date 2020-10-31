«В Администрации президента уже есть основные тезисы концепции приднестровского урегулирования, которую мы дорабатываем. Я твердо уверен, что мы можем предложить формулу, которая позволит запустить переговорный процесс по урегулированию и решить проблему объединения страны в последующие четыре года», — заявил глава государства.
По его словам, это может произойти при «благоприятной геополитической конъюнктуре». Додон напомнил, что в ближайшее время выборы пройдут не только в Молдавии, но также в США и других странах. Поэтому, по его мнению, может сложиться ситуация, когда внешние игроки захотят показать, что могут договориться, и это может помочь в решении приднестровской проблемы.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября. Додон лидирует среди претендентов на пост главы государства, но если он не сможет одержать победу в первом туре, то во втором может встретиться с ориентированной на Запад Майей Санду.
Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.