В четверг, 29 октября, Белоруссия ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска для отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах.
«Мы консультируемся с Польшей и Литвой, чтобы отреагировать на него (ужесточение режима пропуска — ред.) надлежащим образом. Но это было ничем не спровоцированное решение с белорусской стороны. И мы сожалеем, что они выбрали такой путь, <…> если выяснится, что реальная причина — не COVID, а политика. Мы вопрос изучим и будем реагировать», — заявил Кулеба.
Ранее Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста посольству Белоруссии в Вильнюсе в связи с временным закрытием границы в одностороннем порядке.