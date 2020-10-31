Украина совместно с Литвой и Польшей изучит факт ограничения пропуска граждан со стороны Белоруссии и отреагирует на решение Минска, если причиной является не коронавирус. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телеканала «Украина» 30 октября

МИД Литвы направил ноту протеста послу Белоруссии из-за закрытия границы © Lithuanian Ministry of Foreign

«Мы консультируемся с Польшей и Литвой, чтобы отреагировать на него (ужесточение режима пропуска — ред.) надлежащим образом. Но это было ничем не спровоцированное решение с белорусской стороны. И мы сожалеем, что они выбрали такой путь, <…> если выяснится, что реальная причина — не COVID, а политика. Мы вопрос изучим и будем реагировать», — заявил Кулеба.

Ранее Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста посольству Белоруссии в Вильнюсе в связи с временным закрытием границы в одностороннем порядке.