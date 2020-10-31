Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста посольству Белоруссии в Вильнюсе в связи с временным закрытием границы в одностороннем порядке. Об этом сообщила пресс-служба литовского МИД 30 октября

Литва отправила ноту протеста Белоруссии из-за запуска БелАЭС © Facebook, Белорусская атомная электростанция вручена в связи с «нарушением соглашения между правительством Литовской Республики и правительством Республики Беларусь о пунктах пропуска через государственную границу».

Отмечается, что Минск в одностороннем порядке закрыл границу с Литвой днем 29 октября, не проинформировав Вильнюс и не начав процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением. В ноте содержится призыв к разъяснению этого нарушения и к обеспечению того, чтобы подобное больше не повторялось.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска для отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.