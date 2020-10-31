На Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. За прошедшие сутки число новых заболевших впервые за все время перевалило за 8 тыс. человек.
Влад Росс предупредил, что в ноябре Украину ждет эпидемическая катастрофа.
«Когда наступит полнейшая эпидемическая катастрофа в Украине, а это случится в ноябре, у Скорпиона все будет замечательно — он способен выживать в любых экстремальных ситуациях…», — сказал астролог.
Ранее Росс предсказал Украине большое количество жертв из-за COVID-19, а также заявил, что в ближайшие месяцы в Донбассе будет все спокойно.