В интернете поделились снимком украинской певицы Софии Ротару, на котором можно разглядеть настоящие зубы исполнительницы, сообщает портал Hyser 30 октября

Фото опубликовали в фанатском аккаунте в Instagram, посвященном певице. Ротару запечатлена вместе с мужем и сыном.

«Какая красивая семья», — подписали снимок поклонники.

"Хуторянка" в Ливадии. Астрологический портрет Софии Ротару. ФОТО

По более поздним снимкам Ротару можно предположить, что у нее стоят виниры. Тем не менее отмечается, что прекрасную внешность в целом звезда успешно сохраняет благодаря здоровому образу жизни.