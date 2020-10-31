Фото опубликовали в фанатском аккаунте в Instagram, посвященном певице. Ротару запечатлена вместе с мужем и сыном.
«Какая красивая семья», — подписали снимок поклонники.
Отмечается, что в 1990-х у звезды еще «своя» улыбка, без стоматологических вмешательств. Зубы ровные, естественного цвета.
По более поздним снимкам Ротару можно предположить, что у нее стоят виниры. Тем не менее отмечается, что прекрасную внешность в целом звезда успешно сохраняет благодаря здоровому образу жизни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Какая красивая семья… 🙏🙏🙏 #СофияРотару #любимаяпевица #легенда #sofiarotaru #легенда #лучшийголос #любовьквамнавечно #солнышко #мояжизнь#моялюбовь #примадонна #царица #королевапесни#певица #красота #Сонечка #достояниенародное #8чудосвета #неземная #нереальнаякрасота #глазнеоторвать #weddingdressdesigner #fashionstyles4love #holidaydecor #fashionbusiness #weddingdresses #frenchcountryside #прима#мояжизнь #легенда #попдива #нашевсе #самаялюбимая