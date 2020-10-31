Политолог Алексей Мухин считает, что у пророссийских партий на политическом поле в Белоруссии хорошие перспективы. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Пророссийская партия нарушит политическую систему Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина «Белоруссия пророссийское государство в хорошем смысле этого слова. Думаю, что создание такой политической структуры наряду с другими — признак здоровья гражданского общества», — заявил Мухин. При этом он не смог прокомментировать, позволит ли президент Белоруссии Александр Лукашенко развиваться таким политическим силам. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.