Ранее в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.
«Белоруссия пророссийское государство в хорошем смысле этого слова. Думаю, что создание такой политической структуры наряду с другими — признак здоровья гражданского общества», — заявил Мухин.
При этом он не смог прокомментировать, позволит ли президент Белоруссии Александр Лукашенко развиваться таким политическим силам.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.