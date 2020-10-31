Ультиматум лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской стал «передышкой», попыткой оценить протестный потенциал. Об этом белорусский журналист Вячеслав Шарапов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политолог оценил успех ультиматума Тихановской © vk.com, Всеволод Шимов Александру Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно было выполнить до 25 октября, после чего вся страна должна была «мирно выйти на улицы с народным ультиматумом».

В итоге, в Минске 25 октября прошла очередная несанкционированная акция протеста оппозиции. Участники демонстрации направлялись в сторону резиденции президента. Сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства.

«Ультиматум Тихановской не сработал, эффект, которого ожидала оппозиция, не достигнут. Скорее, это была попытка оценить протестный потенциал, что вовсе не говорит о том, что проблемы снимаются и власть может успокоиться, это, скорее, некая передышка, а настроения в массах мало изменились», — заявил Шарапов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.