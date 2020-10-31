Молдавия считалась одним из наиболее динамично развивающихся регионов СССР, а период правления Леонида Брежнева можно считать золотым веком в молдавской истории. Об этом специалист по вопросам региона Игорь Иваненко сказал в интервью изданию Украина.ру

Премьер Молдавии рассказал, когда экономика страны оправится от коронавируса © CC0, Pixabay

С тех пор, по его словам, промышленность Молдавии полностью перестала существовать: остались только предприятия пищевой промышленности.

«Последний гвоздь в крышку гроба молдавской экономики» забила евроинтеграция, когда Россия, защищая свой внутренний рынок от реэкспорта через Молдавию, стала ограничивать ввоз молдавских товаров, что привело к дальнейшему снижению объема производств, отметил Иваненко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.