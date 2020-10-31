«Деградация началась уже после распада Советского Союза, когда американские советники еще во второй половине 90-х годов предложили программу Pământ ("Земля"). В результате этой программы земля была приватизирована, крупные предприятия, которые в свое время занимались передовым сельскохозяйственным производством, были ликвидированы, вместе с ними ушла в прошлое система мелиорации полей, молдавское сельское хозяйство начало приходить в упадок, и одновременно началась деиндустриализация», — рассказал эксперт.
С тех пор, по его словам, промышленность Молдавии полностью перестала существовать: остались только предприятия пищевой промышленности.
«Последний гвоздь в крышку гроба молдавской экономики» забила евроинтеграция, когда Россия, защищая свой внутренний рынок от реэкспорта через Молдавию, стала ограничивать ввоз молдавских товаров, что привело к дальнейшему снижению объема производств, отметил Иваненко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.