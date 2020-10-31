По его словам, если бы у белорусского руководства имелись конструктивные предложения, то страна не оказалась бы в кризисе.
«Теперь важно, чтобы власть начала реальный диалог с конструктивными гражданскими силами, имеющими новаторские решения. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Мы направили свое видение новой конституции, нас приглашают на государственные телевизионные каналы, уже не препятствуют в нашей общественной деятельности», — рассказал Лущ.
При этом он отметил, что времени на регистрацию «Союза» катастрофически мало, так как подгоняет не только политический кризис, но и нездоровые экономические тенденции.
Ранее в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.