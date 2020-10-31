Белорусские власти не знают, на каком языке говорить с протестующими, поэтому им необходимо идти на контакт с пророссийскими силами, которые имеют конструктивные решения. Об этом один из руководителей пророссийской общественной организации «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Лидер партии «Союз» рассказал, чем рискуют пророссийские политики в Белоруссии - видео © кадр из видео Украина.ру

«Теперь важно, чтобы власть начала реальный диалог с конструктивными гражданскими силами, имеющими новаторские решения. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Мы направили свое видение новой конституции, нас приглашают на государственные телевизионные каналы, уже не препятствуют в нашей общественной деятельности», — рассказал Лущ.

При этом он отметил, что времени на регистрацию «Союза» катастрофически мало, так как подгоняет не только политический кризис, но и нездоровые экономические тенденции.

Ранее в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.