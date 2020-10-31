Ранее в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.
Безпалько обратил внимание на странность: «Союз» рекламируют по государственному телевидению, тогда как несколько лет назад публицистов Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца арестовали просто за то, что они публиковались в российских информационных агентствах.
Также, по словам эксперта, распознать фейковость можно, изучив бэкграунд представителей партии и опыт организаций, которые предшествовали созданию этой организации.
«Если мы посмотрим на прошлое [одного из руководителей "Союза"] Сергея Луща, то он был праворадикалом и неоязычником. Этот человек открыто признавался, что стал заниматься интеграцией после беседы с белорусским КГБ… Очевидно, что это ("Союз" — ред.) будет фейковая организация в качестве имитации тех пророссийских сил, которые должны бороться и наращивать интеграцию между нашими странами», — заявил Безпалько.
При этом он считает, что такая партия делается в том числе и в России для отчетности и «очередного распила бюджетных средств», которые будут поступать и в Белоруссию, и «пилиться там тоже».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.