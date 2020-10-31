Сегодня в политическое поле Белоруссии под видом «фиктивной уступчивости» со стороны президента Александра Лукашенко могут быть вброшены организации и партии, которые будут выполнять роль фейковых пророссийских организаций. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Лидер партии «Союз» рассказал, чем рискуют пророссийские политики в Белоруссии - видео © кадр из видео Украина.ру

Безпалько обратил внимание на странность: «Союз» рекламируют по государственному телевидению, тогда как несколько лет назад публицистов Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца арестовали просто за то, что они публиковались в российских информационных агентствах.

Также, по словам эксперта, распознать фейковость можно, изучив бэкграунд представителей партии и опыт организаций, которые предшествовали созданию этой организации.

«Если мы посмотрим на прошлое [одного из руководителей "Союза"] Сергея Луща, то он был праворадикалом и неоязычником. Этот человек открыто признавался, что стал заниматься интеграцией после беседы с белорусским КГБ… Очевидно, что это ("Союз" — ред.) будет фейковая организация в качестве имитации тех пророссийских сил, которые должны бороться и наращивать интеграцию между нашими странами», — заявил Безпалько.

При этом он считает, что такая партия делается в том числе и в России для отчетности и «очередного распила бюджетных средств», которые будут поступать и в Белоруссию, и «пилиться там тоже».

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