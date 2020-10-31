Партию Шария на Украине уже определили в пророссийский идеологический ряд, что не позволит ей стать объединителем нации. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинский политолог объяснил успех Партии Шария на местных выборах © Facebook, Партія Шарія Анатолия] Шария занять нишу "зеленых" не получится <…>, во-первых, с точки зрения того, что его четко определили в идеологический ряд пророссийских, непатриотических и так далее. И во-вторых, президентские выборы выиграл телевизор с сериалом "Слуга народа", и на парламентских как бы YouTube Шария попытался, но, чтобы привыкнуть к виртуальной партии из мессенджера, нужно несколько лет», — сказал журналист.

Но даже когда партия «материализуется» в городах, она все равно останется нишевой и объединяющей не станет, подчеркнул Теплов.

Согласно данным экзитпола «Информатора», среди партий в горсовет Днепра лидируют: «Пропозиция» (26,9%), «Партия Шария» (11,6%), «Слуга народа» (9,3%), «Европейская солидарность» (7,6%) и Общественная сила (5,4%).

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.