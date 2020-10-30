Если за 20 лет ни России, ни Белоруссии так и не удалось реализовать проект Союзного государства, вряд ли удастся реализовать его в ближайшие годы. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я думаю, что россияне и белорусы — два братских народа, которые заинтересованы в хороших отношениях, но которые хотели бы жить в своих отдельных квартирах, большой и маленькой», — указал Болкунец.

Тем не менее, добавил политолог, Россия и Белоруссия должны поддерживать хорошие отношения, и права россиян на территории республики должны соблюдаться.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.