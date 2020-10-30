66-летний виновник смертельного ДТП на Крещатике, в результате которого погибли два человека, утверждает, что потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко 30 октября на своей странице в Facebook

«Проверяют на алкоголь». На Крещатике автомобиль въехал в остановку общественного транспорта © Скриншот с видео Нацполиция Киев

Представитель ведомства отметил, что у задержанного отбираются пробы крови и мочи для проверки факта, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов.

По его словам, тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови, но более точные результаты даст анализ крови и мочи.

«Если действительно этот водитель ранее перенёс операцию и плохо себя чувствовал — никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя. А так из-за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо ещё здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах», — подчеркнул Геращенко.

Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по ч.3 ст.286 Криминального кодекса Украины (нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.