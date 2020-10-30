В Белоруссии вполне можно и кровопролитие, и гибель сакральных жертв. Но это вполне может организовать сама белорусская власть, чтобы потом силой подавить протест, использовав эту сакральную жертву в качестве повода. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Если кто-то кого-то случайно застрелит, Лукашенко точно заявит, что ни на какие компромиссы он не пойдет, что он победил, и что он будет спасать страну от развала и экономической разрухи. А «спасать» он ее будет, расстреливая население свинцовыми или резиновыми пулями, значения не имеет», — категоричен Безпалько.

Политолог добавил, что при этом пока некорректно считать, что события в Белоруссии пойдут по сценарию киевского Евромайдана, потому что за два месяца акций протеста там нет столкновений, сакральных жертв и иностранных дипломатов.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.