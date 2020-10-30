Эксперт отметил, что в Белоруссии нет такого числа националистов, которых поддерживал сам экс-президент Украины Виктор Янукович, а протестующие не требуют ассоциации с Евросоюзом, как это было на Украине.
«На Украине люди заражены карго-культом. Мол, вы сейчас вступим в Евросоюз, у нас мгновенно наступит хорошая жизнь, как у европейцев, и поэтому надо валить Януковича. В Белоруссии этого нет. Просто Лукашенко абсолютно всех достал уже до печенок», — указал Безпалько.
Политолог считает, что возможно у белорусских протестующих есть здравое желание ездить в Европу на заработки, но такого карго-культа и такого национализма, который был на Майдане, в Белоруссии сейчас нет.
П его словам, в Белоруссии нет вооруженных структур, которые были на Украине, нет боевиков, нет соответствующей логистики, никто не сжигает силовиков живьем, поэтому сравнивать ситуацию с Украиной, особенно сейчас, спустя несколько месяцев протестов, некорректно.
Фактически в Белоруссии происходит персональная контрреволюция, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.