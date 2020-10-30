В Белоруссии нет майдана по киевскому образцу, и, скорее всего, там такого майдана не будет. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«На Украине люди заражены карго-культом. Мол, вы сейчас вступим в Евросоюз, у нас мгновенно наступит хорошая жизнь, как у европейцев, и поэтому надо валить Януковича. В Белоруссии этого нет. Просто Лукашенко абсолютно всех достал уже до печенок», — указал Безпалько.

Политолог считает, что возможно у белорусских протестующих есть здравое желание ездить в Европу на заработки, но такого карго-культа и такого национализма, который был на Майдане, в Белоруссии сейчас нет.

П его словам, в Белоруссии нет вооруженных структур, которые были на Украине, нет боевиков, нет соответствующей логистики, никто не сжигает силовиков живьем, поэтому сравнивать ситуацию с Украиной, особенно сейчас, спустя несколько месяцев протестов, некорректно.

Фактически в Белоруссии происходит персональная контрреволюция, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.