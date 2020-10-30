Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на Крещатике, в результате которого погибли два человека, еще несколько – пострадали. Об этом 30 октября сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Полиция не открывала уголовное дело после ДТП с невестой экс-главы САП Холодницкого © пресс-служба НАБУ

«В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько — получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители общаются с 66-летним водителем транспортного средства, который совершил наезд на людей, и проверяют его на состояние опьянения.

Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация.