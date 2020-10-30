По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где стояли люди.
«В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько — получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители общаются с 66-летним водителем транспортного средства, который совершил наезд на людей, и проверяют его на состояние опьянения.
Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация.