Белорусскую экономику ждут серьезные проблемы вне зависимости от того, будут ли в стране протесты, или нет. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что предложение Лукашенко о проведении конституционной реформы является значительным шагом навстречу его оппонентам.

Поэтому, считает эксперт, если Александр Лукашенко не будет выполнять предложенный Россией план выхода из кризиса в Белоруссии, Москва будет корректировать свою позицию в сторону использования экономических рычагов против него.

«Дело в том, что белорусская экономика и так уже накрывается медным тазом. У Лукашенко и так заканчиваются деньги, чтобы выплачивать их силовикам и репрессивному аппарату и чтобы поддерживать какую-то стабильность в стране. Если там начнется резкая инфляция и невыплаты зарплат, это только подхлестнет протест, и Лукашенко сметут с его трона», — считает Безпалько.

Политолог добавил, что поскольку белорусская экономика всерьез зависит от России, то только Москва может ввести санкции против Лукашенко, если он не будет выполнять свои обязательства.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.