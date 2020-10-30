Мы ни в коем случае не можем называть советский период в истории Молдавии депрессивным. Наоборот, Молдавия считалась одним из наиболее динамично развивающихся регионов СССР. Об этом рассказал специалист по вопросам Молдавии и Приднестровья Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Политический кризис в Молдавии может серьезно угрожать Приднестровью © Facebook, Игорь Иваненко Леонида Брежнева можно считать золотым веком в молдавской истории, поскольку, используя свои возможности в союзном руководстве, он оказывал республике всяческую поддержку.

В частности, по его словам, Молдавская ССР производила больше виноматериалов, чем любая другая республика Советского Союза, а также была в числе лидеров по производству плодовоовощных консервов, притом что республика занимает весьма скромные позиции по размеру территории и численности населения.

«Деградация началась уже после распада Советского Союза, когда американские советники еще во второй половине 90х годов предложили программу «Pământ» (земля). В результате этой программы земля была приватизирована, крупные предприятия, которые в свое время занимались передовым сельскохозяйственным производством, были ликвидированы, вместе с ними ушла в прошлое система мелиорации полей, молдавское сельское хозяйство начало приходить в упадок, и одновременно началась деиндустриализация», — указал Иваненко.

Теперь уже те благословенные времена, когда в Кишиневе производились цветные телевизоры, холодильники, трактора, и никто даже не помнит тот важный эпизод, когда молдавские ученые участвовали в космической программе СССР и занимались созданием экосистем для космических кораблей, заключил собеседник издания.

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