Если Александр Лукашенко не будет выполнять предложенный Россией план выхода из кризиса в Белоруссии, Москва будет корректировать свою позицию в сторону использования экономических рычагов против него. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что предложение Лукашенко о проведении конституционной реформы является значительным шагом навстречу его оппонентам.

Как сказал посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко, отметил эксперт, республика зависит от России в экономическом отношении на 95%.

А если Белоруссия зависит от России почти на 100%, объявлять санкции со стороны Запада бессмысленно, а с российской стороны имеет смысл, чтобы заставить Лукашенко пойти на какие-то реформы, уточнил политолог.

«Это единственные рычаги, к которым он чувствителен. Евросоюз не может применить против него санкции, которые нанесли бы ему масштабные убытки. А Россия может», — указал Безпалько.

Специалист добавил, что белорусскую экономику ждут серьезные проблемы вне зависимости от того, будут ли в стране протесты, или нет.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.