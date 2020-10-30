Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение Лукашенко о проведении конституционной реформы является значительным шагом навстречу его оппонентам.
Как сказал посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко, отметил эксперт, республика зависит от России в экономическом отношении на 95%.
А если Белоруссия зависит от России почти на 100%, объявлять санкции со стороны Запада бессмысленно, а с российской стороны имеет смысл, чтобы заставить Лукашенко пойти на какие-то реформы, уточнил политолог.
«Это единственные рычаги, к которым он чувствителен. Евросоюз не может применить против него санкции, которые нанесли бы ему масштабные убытки. А Россия может», — указал Безпалько.
Специалист добавил, что белорусскую экономику ждут серьезные проблемы вне зависимости от того, будут ли в стране протесты, или нет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.