Артем Владимирович Агафонов родился в 1976 году в семье офицера в г. Зайсан, в военном городке на границе между Китаем и современным Казахстаном.
В Казахстане прожил до 19 лет в г. Лениногорск (ныне — Риддер). Получил специальность техника-металлурга в местном горно-металлургическом техникуме.
В 1995 году переехал в Беларусь, где выучился уже на юриста.
После получения высшего образования некоторое время был мелким чиновником в Солигорске и Любани. Затем стал индивидуальным предпринимателем и владельцем небольшого компьютерного магазина.
В молодости увлекался интеллектуальными играми.
Политикой интересовался еще со школьного возраста, но пришел в нее в 2005 году, как локальный лидер предпринимательского протестного движения.
Был членом Объединенной гражданской партии, возглавлял Минскую областную партийную организацию.
В 2014 году, после того как партия поддержала украинский переворот и заняла радикально русофобскую позицию, вышел из нее и вообще ушел из политики, устроившись на работу юрисконсультом.
В 2017 году вернулся к активной политической деятельности и выступил инициатором создания движения «Гражданское согласие», которое затем и возглавил.
Женат, есть сын Федор (2004 г.р.).