Белорусский политик, один из лидеров движения «Гражданское согласие»

Артем Владимирович Агафонов родился в 1976 году в семье офицера в г. Зайсан, в военном городке на границе между Китаем и современным Казахстаном.

В Казахстане прожил до 19 лет в г. Лениногорск (ныне — Риддер). Получил специальность техника-металлурга в местном горно-металлургическом техникуме.

В 1995 году переехал в Беларусь, где выучился уже на юриста.

После получения высшего образования некоторое время был мелким чиновником в Солигорске и Любани. Затем стал индивидуальным предпринимателем и владельцем небольшого компьютерного магазина.

В молодости увлекался интеллектуальными играми.

Политикой интересовался еще со школьного возраста, но пришел в нее в 2005 году, как локальный лидер предпринимательского протестного движения.

Был членом Объединенной гражданской партии, возглавлял Минскую областную партийную организацию.

Артем Агафонов: Россия должна удержать Лукашенко, чтобы тот не построил в Беларуси Северную Корею © vk.com, Артем Агафонов

В 2017 году вернулся к активной политической деятельности и выступил инициатором создания движения «Гражданское согласие», которое затем и возглавил.

Женат, есть сын Федор (2004 г.р.).