Сегодня довольно большой процент белорусов не хотят видеть у власти Александра Лукашенко, но при этом, опасаются Майдана по украинскому образцу. Раскол в обществе серьезный. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что предложение Лукашенко о проведении конституционной реформы является значительным шагом навстречу его оппонентам.

Эксперт отметил, что точные цифры сейчас назвать невозможно в том числе потому, что проводить какие-то замеры настроений в Белоруссии запрещено законом.

«Там до сих пор арестовывают наших журналистов, недавно задержали пятерых журналистов ИТАР-ТАСС, которые имели аккредитацию. Что уж говорить о людях, которые будут проводить опросы и вдруг обнаружат, что у Лукашенко вовсе не 80% поддержи населения, а гораздо меньше. Естественно, что этих социологов в худшем случае вообще не найдут. Очевидно, что общество расколото. Нет этих 80%, которые поддерживают Лукашенко», — уверен Безпалько.

То, что Лукашенко удержался, не означает, что его поддерживает население, просто он использует силовиков и репрессивный аппарат на полную мощность, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.