Радиоведущий, бывший художественный руководитель ансамбля «Песняры»

Родился в мае 1959 года, в г. Речица, Гомельской области БССР.

В 1979 году окончил Мозырское музыкальное училище по классу духовых инструментов.

В 1982 году поступил в Минский институт культуры по специальности эстрадное дирижирование. Окончив два курса с отличием, оставил учебу.

В 1988 году был приглашен на работу в ВИА «Синяя птица» Куйбышевской областной филармонии.

Вячеслав Шарапов: Лукашенко будет тянуть с реформами, растягивая во времени всё, что можно растянуть © Facebook, Вячеслав Шарапов

Ученики В. Шарапова неоднократно становились лауреатами и дипломантами республиканских и международных конкурсов и фестивалей.

В 1998 году приглашен в Минск в качестве звукорежиссера Белтелерадиокомпании, где на протяжении нескольких лет являлся одним из ведущих специалистов.

В 2000 году приглашен на работу В.Г. Мулявиным в белорусский государственный ансамбль «Песняры» в качестве аранжировщика.

С 2016 года колумнист и ведущий радио Sputnik Беларусь.