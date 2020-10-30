Белорусская оппозиция не идет на компромисс с президентом Александром Лукашенко, потому что он занимается имитацией диалога. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что предложение Лукашенко о проведении конституционной реформы является значительным шагом навстречу его оппонентам.

Эксперт подчеркнул, что Лукашенко имитирует выполнение предложенного Россией плана выхода из кризиса, и будет имитировать ради сохранения личной власти.

«В оппозиции же не идиоты сидят. Они прекрасно понимают, что это имитация. Естественно, они на такой компромисс не идут, потому что это было бы подыгрывание этой имитации. Зачем это делать?», — пояснил Безпалько.

Политолог добавил, что если люди уже вышли на улицы, стали протестовать и их регулярно избивает ОМОН, то они будут стоять до конца и будут отстаивать до конца свои убеждения.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.