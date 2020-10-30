Российский писатель

Александр Гриценко — писатель, драматург, прозаик, журналист, литературный продюсер, театральный режиссёр.

Председатель правления Интернационального Союза писателей, вице-президент Великобританского Союза писателей АПИА.

Первый заместитель главного редактора журнала «Российский колокол», действительный член и секретарь правления Российского отделения Международной Академии наук и искусств, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств.

Александр Гриценко: В отношении Донбасса я пошел на поводу у сердца © vk.com, Александр Гриценко

Автор диссертации о концептуальной метафоре в русскоязычной и англоязычной прессе (кафедра общего языкознания Российского университета дружбы народов).

Многие из произведений Гриценко были отмечены литературными премиями: общенациональная премия «Дебют» (Москва), «Хрустальная роза Виктора Розова» (Москва), «РосКон» (Москва), «Герой фэндома» (Ялта), «Аэлита — «Рыцарь фантастики» (Екатеринбург) и др.

Среди учеников Александра Гриценко — Саша Кругосветов, Валерий Печейкин, Полина Клюкина и другие.