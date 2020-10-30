После всех агрессивных заявлений, которые были сказаны в ходе кризиса вокруг Конституционного суда Украины, стороны конфликта сядут за стол переговоров и полюбовно решат этот вопрос. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Не конфликт вокруг КС, а выборы в США ослабят политическое напряжение в Украине © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский внес законопроект, прекращающий полномочия состава суда, оппозиция обвинила его в попытке узурпации власти.

Например, может быть принято решение о том, чтобы заменить тех судей, которые были назначены по квоте предыдущего президента Петра Порошенко, на людей Зеленского, считает эксперт.

«Реально сегодня КС не является судом, который хотя бы частично контролируется Зеленским. Посмотрим, что будет дальше», — указал Бондаренко.

Политолог добавил, что более вероятно, что фактором ослабления внешнего влияния в Украине станет не это противостояние вокруг КС, сколько предстоящие выборы в США.

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