Реакция власти на решение Конституционного суда о признании неконституционным закона об электронной декларации госчиновников и депутатов всех уровней была беспрецедентно резкой. Президент Владимир Зеленский внес законопроект, прекращающий полномочия состава суда, оппозиция обвинила его в попытке узурпации власти.
Эксперт отметил, что такая реакция стала с угрозами майданов, которыми в последнее время пугают Зеленского, с не совсем удачным результатом «Слуги народа» на местных выборах и активизацией разного рода оппонентов Зеленского.
«Все это в итоге привело к тому, что Зеленский решил поступить по принципу «Кто я: царь или дитя?», как у Пушкина», — указал Бондаренко.
Политолог добавил, что этот кризис завершится компромиссом, когда может быть принято решение о том, чтобы заменить тех судей, которые были назначены по квоте Порошенко, на людей Зеленского.
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