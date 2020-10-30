Один из кандидатов в депутаты местного совета Тернополя, житель города Вишневец, скоропостижно скончался в помещении туалета, сообщил сайт 0352.ua 30 октября

Сообщается, что мужчина находился в здании, расположенном напротив «Тернопольводоканала». Сотрудники МЧС, которых вызвали, чтобы открыть дверь туалета, обнаружили, что мужчина уже мертв.

По предварительной информации, покойный был кандидатом в депутаты, 59-летним уроженцем Вишневца. В Центре экстренной медицинской помощи подтверждают факт смерти мужчины.

Руслан Бизяев: Местные выборы на Украине дали больше вопросов, чем ответов © Facebook, Руслан Бизяев

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.