Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что на него оказывал давление Офис президента, из-за чего он подал заявление об отставке. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил Telegram-канал Klymenko Time

По словам Слиденко, заявление, которое он подал еще 8 октября, пока не рассмотрели.

«Говорит, что якобы из Офиса президента на него давили 7 октября — и 8 октября он написал заявление об отставке. Об этом он заявил на брифинге сегодня. Очень вовремя, что сказать: "Позвонили из Офиса президента и сказали, что я веду себя неправильно, и у меня будут проблемы"», — говорится в сообщении.

Конфликт вокруг КС: эксперты прогнозируют возбуждение уголовных дел против Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины. Решение главы государства стало ответом отмену Конституционным судом антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.