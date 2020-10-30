По словам Слиденко, заявление, которое он подал еще 8 октября, пока не рассмотрели.
«Говорит, что якобы из Офиса президента на него давили 7 октября — и 8 октября он написал заявление об отставке. Об этом он заявил на брифинге сегодня. Очень вовремя, что сказать: "Позвонили из Офиса президента и сказали, что я веду себя неправильно, и у меня будут проблемы"», — говорится в сообщении.
Слиденко известен тем, что во время рассмотрения КС вопроса о неконституционности закона о тотальной украинизации заявил, что «термин русскоязычные граждане — это часть военной доктрины Путина».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины. Решение главы государства стало ответом отмену Конституционным судом антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.