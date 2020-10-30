В городе Хмельницкий правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые, по данным следствия, пытались создать подставной горсовет областного центра. Информацию об этом обнародовала пресс-служба СБУ 30 октября

«Играет музыка, зазывают людей». В Сумской области действует фейковый избирательный участок

«Они выбрали "главу" и "депутатов" псевдоформирования и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковой организации», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители владеют информацией о том, что один из участников группы в социальных сетях призывал присоединяться к «новосозданному городскому совету», чтобы «реально» управлять городом.

Заведено уголовное дело по статье о насильственном свержении конституционного строя или захвате государственной власти. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.