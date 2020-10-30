Правоохранители полагают, что в состав группы входило более 10 человек, которые уже провели собрание по созданию «Хмельницкого городского совета».
«Они выбрали "главу" и "депутатов" псевдоформирования и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковой организации», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Правоохранители владеют информацией о том, что один из участников группы в социальных сетях призывал присоединяться к «новосозданному городскому совету», чтобы «реально» управлять городом.
Заведено уголовное дело по статье о насильственном свержении конституционного строя или захвате государственной власти. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.