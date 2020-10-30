Во время проверки зданий саперы не обнаружили подозрительных объектов. По факту ложного сообщения заведено уголовное дело, полиция устанавливает личность звонившего.
В середине октября 8-летняя ученица 3 класса одной из школ Днепра позвонила в полицию с сообщением, что учебное заведение заминировано, как позже призналась девочка, свой поступок она считала шуткой и не думала, что за это будет наказание. Теперь родителям предстоит оплатить штраф.
В начале октября на Украине задержали мужчину, который также «заминировал» все электростанции страны и требовал миллион долларов за отказ от своего замысла. По предварительной версии, мужчина имеет психические расстройства, его судьбу решит суд.