В полицию молдавского города Кишинев поступило сообщение от неизвестного о минировании посольства Украины и городской администрации, сообщает издание Newsmaker 30 октября

Под Николаевом подвыпивший мужчина заскучал в ожидании автобуса и «заминировал» два авто © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В середине октября 8-летняя ученица 3 класса одной из школ Днепра позвонила в полицию с сообщением, что учебное заведение заминировано, как позже призналась девочка, свой поступок она считала шуткой и не думала, что за это будет наказание. Теперь родителям предстоит оплатить штраф.

В начале октября на Украине задержали мужчину, который также «заминировал» все электростанции страны и требовал миллион долларов за отказ от своего замысла. По предварительной версии, мужчина имеет психические расстройства, его судьбу решит суд.