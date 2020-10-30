Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что со стороны власти имели место некоторые упущения по отдельным аспектам политической ситуации в стране, – сегодня ей приходится извлекать уроки из допущенных ошибок. Об этом он заявил во время встречи с коллективом МВД Белоруссии, передает Sputnik Беларусь 30 октября

«Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок», — сказал глава государства.

Он отметил, что «ситуация была непростая» — парламентские выборы, затем пандемия и президентские выборы.

«Это вообще была бешеная обстановка. В лечении COVID мы взяли особый курс, который сейчас во всем мире поддерживается. Но мы же об этом не знали (тогда), нас долбали со всех сторон. А все было сконцентрировано на лечении людей», — сказал Лукашенко.

Это мое дело. Лукашенко решил незаконно вооружать народных дружинников © p-v.by/Анна Веренич

В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.