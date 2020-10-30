Премьеру 7 сезона полюбившегося зрителям России и Украины сериала «Cваты» отложили в связи с пандемией коронавируса, однако поклонники внимательно следят за появлением в сетях кадров со съемочной площадки, еще одно фото опубликовала Politeka.net 30 октября

На снимке героиня актрисы Людмилой Артемьевой Ольга Николаевна сидит на скамейке с Татьяной Кравченко, играющей Валюху Будько, но рядом с ней не Федор Добронравов, исполняющий роль ее киношного супруга Ивана Будько, а пес.

«Сваты» поссорили министра культуры Украины Ткаченко с «люмпенами» © vk.com, Сериал «Сваты»

«Считаю, что на съёмочной площадке сериала «Сваты» было все идеально. От удачно выставленного кадра, до всего актерского подбора. Особенной чертой отличились наши маленькие герои сериала — Костя и Аня. Здорово, что в таком молодом возрасте высоко строится актерский талант», — сказала Кравченко.

«Сваты» — украинский комедийный телесериал студии «квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый ы 2008 году, последний — в 2013.