На снимке героиня актрисы Людмилой Артемьевой Ольга Николаевна сидит на скамейке с Татьяной Кравченко, играющей Валюху Будько, но рядом с ней не Федор Добронравов, исполняющий роль ее киношного супруга Ивана Будько, а пес.
Зрители пока только догадываются о роли овчарки в сериале, а актриса уже рассказала об атмосфере на съемочной площадке.
«Считаю, что на съёмочной площадке сериала «Сваты» было все идеально. От удачно выставленного кадра, до всего актерского подбора. Особенной чертой отличились наши маленькие герои сериала — Костя и Аня. Здорово, что в таком молодом возрасте высоко строится актерский талант», — сказала Кравченко.
«Сваты» — украинский комедийный телесериал студии «квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый ы 2008 году, последний — в 2013.