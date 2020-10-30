Реакция власти на решение Конституционного суда о признании неконституционным закона об электронной декларации госчиновников и депутатов всех уровней была беспрецедентно резкой. Президент Владимир Зеленский внес законопроект, прекращающий полномочия состава суда, оппозиция обвинила его в попытке узурпации власти.
Эксперт пояснил, что главной проблемой стало Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК), которое выступило в роли коллективного провокатора, убрав доступ к электронным декларациям якобы по решению КС, хотя в решении КС об этом нет ни слова.
«Фактически решение КС сводится к тому, что некоторые статьи закона не соответствуют конституции, и их можно пересмотреть в Верховной Раде. Однако все эти многочисленные антикоррупционные органы, навязанные Украине США и их сателлитами, сделали из мухи слона, раздули скандал и спровоцировали это противостояние между КС и Офисом президента», — уточнил Бондаренко.
Политолог выразил надежду, что эта клинчевая ситуация завершится компромиссом.
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