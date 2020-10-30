Делегацию наблюдателей с Украины не пустили в Грузию на парламентские выборы, причем официального сообщения не было, делегации просто отменили рейс, об этом 30 октября сообщает телеканал «Мтавари архи»

По информации СМИ, украинская группа, в которую вошли журналисты и депутаты, ждала в аэропорту на Украине чартерный рейс в Грузию, который предварительно был одобрен, но перед вылетом рейс отменили.

Без прямого диалога с РФ Грузия не сможет защитить свои интересы - Нино Бурджанадзе © РИА Новости, Александр Имедашвили | Перейти в фотобанк Карла Харцеля, они проверят около 1 тыс. избирательных участков.

При этом депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила, что приглашение украинским наблюдателям направила партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», и члены группы уже зарегистрировались на сайте ЦИК Грузии как наблюдатели.

Отношения между Тбилиси и Киевом ухудшились после назначения Михаила Саакашвили главой комитета реформ на Украине. Грузинские власти разделились во взглядах на личность бывшего президента страны.

Члены партия «Единое национальное движение» предложили выдвинуть его премьер-министром, а министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила, что как только Саакашвили прибудет в Грузию, его сразу арестуют.

Пока никаких официальных комментариев по поводу украинских наблюдателей власти Грузии не дают, выборы в парламент страны пройдут в субботу, 31 октября.